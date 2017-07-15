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12:18 (мск), источник: РИА Новости

Врио калининградского губернатора подал документы на выборы главы региона

КАЛИНИНГРАД, 15 июл — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов представил в областную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома Анастасия Буймова.

Источник: РИА Новости

«Антон Алиханов, выдвинутый Калининградским региональным отделением Всероссийской политической партии “Единая Россия”, представил в избирательную комиссию Калининградской области документы для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Калининградской области», — сказала она.

Пакет документов на регистрацию содержит листы поддержки кандидата (представлено 39 подписей муниципальных депутатов), сведения о трех кандидатурах в Совет Федерации, первый финансовый отчет. В течение 10 дней с момента подачи документов комиссия рассмотрит их и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

Согласно законодательству, Алиханов представил в избирательную комиссию три кандидатуры, одна из которых в случае его избрания будет наделена полномочиями члена Совета Федерации: это член Совета Федерации РФ Олег Ткач, экс-губернатор Калининградской области Владимир Егоров и председатель Калининградской областной Думы шестого созыва Марина Оргеева.

Выборы губернатора Калининградской области состоятся в единый день голосования 10 сентября. Этап выдвижения кандидатов завершился 29 июня, в облизбирком поступили документы на выдвижение от пяти кандидатов. С момента получения этих документов они могли начать сбор подписей в свою поддержку. Представить в облизбирком пакет документов для регистрации кандидаты могут с 11 по 21 июля.

Кроме Алиханова, среди выдвинутых кандидатов — представитель Российской экологической партии «Зеленые» Екатерина Тимофеева, член КПРФ Игорь Ревин, депутат калининградской областной думы, представитель ЛДПР Евгений Мишин и член Коммунистической партии социальной справедливости Владимир Султанов.

Президент России Владимир Путин 6 октября подписал указ об отставке временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Евгения Зиничева и назначении нового врио главы региона — премьера правительства области 30-летнего Антона Алиханова, до этого назначения он работал в министерстве промышленности и торговли РФ.

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