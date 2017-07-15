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12:00 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Суд в Киеве начал избирать меру пресечения Добкину

Как сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины, «сейчас Печерский суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения нардепу Добкину».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Печерский районный суд утром в субботу, 15 июля, начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения народному депутату Михаилу Добкину, сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

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«Сейчас Печерский суд (на Крестовом переулке) рассматривает вопрос об избрании меры пресечения нардепу Добкину», — сообщила она.

Напомним, в пятницу Добкину в Генеральной прокуратуре Украины вручили уведомление о подозрении.

Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает.

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