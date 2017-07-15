Президент Беларуси одолжил самолет молдавскому коллеге

Источник: Noi.md

«Президент РМ все свои официальные полёты совершает обычными рейсами, в основном, эконом-классом. Видимо, в Беларуси заметили это и, учитывая, что прямого рейса Минск-Кишинёв нет, Лукашенко решил предоставить молдавскому визави свой чартер для короткого полёта в Кишинёв», — написал Вартанян, который на своей странице в facebook активно продвигает деятельность президента Додона.

Додон вылетел в среду во главе официальной делегации в Минск, на рейсовом самолете через Москву, так как между столицами Молдовы и Беларуси нет прямого сообщения. В состав делегации вошли несколько советников президента и лидер Партии социалистов Зинаида Гречаный, но никого не было из правительства, с которым у Додона есть принципиальные разногласия.