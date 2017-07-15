Добкин попросил суд о поручительстве

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат из фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин попросил Печерскийс суд Киева, который в субботу выбирает ему меру пресечения, применить к нему меру в виде личного обязательства и поручительства, информирует «Радио свобода».

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«Я считаю, что я имею право как человек, который сам должен доказать свою невиновность. Я хочу, чтобы ко мне применили абсолютно нормальные демократические меры пресечения в виде или поруки народных депутатов, или моего личного обязательства приезжать и участвовать во всех следственных действиях», — сказал он в суде.

По его словам, он отменил все зарубежные поездки и сдал все свои заграничные паспорта: «Я хожу и ходил до этого (вызывался в качестве свидетеля) на все вызовы следователей и готов сотрудничать со следствием, потому что мне важно установить истину и показать, что все, что сейчас делается, — это абсолютная политика».

Он также заявил, что не планирует покидать территорию Украины.

«Я считаю, что достаточно будет или моего обязательства, или поручительства (трех народных депутатов)», — добавил он.