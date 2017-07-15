Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Кадыров отреагировал на приговор по делу об убийстве Немцова
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Путин устроит «разбор полетов» из-за проблем с ледоколом - СМИ
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Суслов о планах США по Крыму: РФ на крючке надолго
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
8Хрупкие льды Антарктиды
13:24 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Добкин попросил суд о поручительстве

По его словам, он отменил все зарубежные поездки и сдал все свои заграничные паспорта: «Я хожу и ходил до этого на все вызовы следователей и готов сотрудничать со следствием».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат из фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин попросил Печерскийс суд Киева, который в субботу выбирает ему меру пресечения, применить к нему меру в виде личного обязательства и поручительства, информирует «Радио свобода».

Читайте также
Добкин: брать клетчатое одеяло и в больницу не собираюсь

«Я считаю, что я имею право как человек, который сам должен доказать свою невиновность. Я хочу, чтобы ко мне применили абсолютно нормальные демократические меры пресечения в виде или поруки народных депутатов, или моего личного обязательства приезжать и участвовать во всех следственных действиях», — сказал он в суде.

По его словам, он отменил все зарубежные поездки и сдал все свои заграничные паспорта: «Я хожу и ходил до этого (вызывался в качестве свидетеля) на все вызовы следователей и готов сотрудничать со следствием, потому что мне важно установить истину и показать, что все, что сейчас делается, — это абсолютная политика».

Он также заявил, что не планирует покидать территорию Украины.

«Я считаю, что достаточно будет или моего обязательства, или поручительства (трех народных депутатов)», — добавил он.

Добкин призвал суд не удовлетворять ходатайство прокуратуры, которая просит суд применить к Добкину меру пресечения в виде ареста и залог.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
Крым жестко реагирует на маневры Sea Breeze США и Украины
Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
Россия ограничила полеты «Грузинских авиалиний»
В РФ рассказали об изменении требований сирийской оппозиции
«ЕР» предложила отделить производство вина от другого алкоголя
Минобороны объявило о завершении весеннего призыва
«Спартак» впервые выиграл Суперкубок России по футболу
СМИ узнали, где прятали оружие исполнители терактов в Париже
В ФРГ подтвердили гибель двух немецких граждан в Египте
Спорт
«Спартак» пишет историю: красно-белые впервые взяли Суперкубок После встречи, однако, обсуждались судейство и организационные просчеты, а не ход игры
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь