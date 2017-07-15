Тони Блэр считает необходимым остановить процесс выхода Великобритании из ЕС
По мнению
По мнению
ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Самый успешный в истории лейбористский
Я думаю, сейчас возможно добиться того, чтобы не допустить Brexit. Я считаю абсолютно необходимым, чтобы выхода из ЕС не произошло, поскольку он наносит нам ущерб и в экономическом, и, безусловно, в политическом плане.
По словам Блэра, общественное мнение сейчас сдвигается в пользу сохранения членства в сообществе, и происходит это в связи с очевидными изменениями в экономике. «В это время в прошлом году у нас были самые высокие темпы роста экономики в G7, а теперь — самые низкие, наша доля сбережений сейчас находится на самом низком уровне за 50 лет. Международное инвестиционное сообщество действительно стало сейчас относиться к нам негативно, так, например, инвестиции в автомобильную промышленность сократились на 30%. Наблюдается застой в уровне жизни людей», — заявил Блэр.
Тони Блэр трижды — в 1997, 2001 и 2005 годах — приводил Лейбористскую партию к уверенным победам на всеобщих выборах. Он всегда был убежденным сторонником евроинтеграции Соединенного Королевства и отвергал любые попытки проведения референдума о членстве страны в ЕС, на который
В конце марта нынешнего года