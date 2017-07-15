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14:26 (мск), источник: ТАСС

Тони Блэр считает необходимым остановить процесс выхода Великобритании из ЕС

По мнению экс-премьера, Brexit наносит стране ущерб в экономическом и политическом плане.

Источник: AP 2017

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Самый успешный в истории лейбористский премьер-министр Великобритании Тони Блэр, занимавший пост главы правительства в 1997—2007 годах, считает необходимым остановить процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News, которое будет показано в полном виде в воскресной программе Sophy Ridge on Sunday, но фрагменты которого телеканал продемонстрировал уже в субботу.

Я думаю, сейчас возможно добиться того, чтобы не допустить Brexit. Я считаю абсолютно необходимым, чтобы выхода из ЕС не произошло, поскольку он наносит нам ущерб и в экономическом, и, безусловно, в политическом плане.
Тони Блэр

По словам Блэра, общественное мнение сейчас сдвигается в пользу сохранения членства в сообществе, и происходит это в связи с очевидными изменениями в экономике. «В это время в прошлом году у нас были самые высокие темпы роста экономики в G7, а теперь — самые низкие, наша доля сбережений сейчас находится на самом низком уровне за 50 лет. Международное инвестиционное сообщество действительно стало сейчас относиться к нам негативно, так, например, инвестиции в автомобильную промышленность сократились на 30%. Наблюдается застой в уровне жизни людей», — заявил Блэр.

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Тони Блэр трижды — в 1997, 2001 и 2005 годах — приводил Лейбористскую партию к уверенным победам на всеобщих выборах. Он всегда был убежденным сторонником евроинтеграции Соединенного Королевства и отвергал любые попытки проведения референдума о членстве страны в ЕС, на который все-таки решилась Консервативная партия. Этот референдум состоялся в июне прошлого года и принес победу евроскептикам в соотношении 51,9% против 48,1%.

В конце марта нынешнего года премьер-министр Тереза Мэй ввела в действие статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, которая запускает формально необратимую двухлетнюю процедуру выхода страны из сообщества. Однако власти в Брюсселе дали понять, что у Великобритании при наличии желания все еще остается возможность для обратного маневра и сохранения своего членства в блоке.

Справка
Британия запустила Brexit. Что будет дальше?Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС.
Комментарии
3
сергей осипов
вот вся сущность и вылезла на ружу.только вот долго молчал.выборы демократия показуха этим и закончится.
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Иван Игнатущенко
Блэр-это прошлое. многокосяковое. Страна разделилась на 2 лагеря, это и неудивительно. Тереза то же не будущее, а Маргарет не вернуть.
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Влера Малютин
а че блэр, еще не сидит????.....за сотни тысяч погубленных иракских жизней......или гаагский трибунал не предназначен для англосаксов?????
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