Около трех тысяч избирательных участков в Москве оборудуют видеокамерами

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«Наша задача сделать выборы честными, открытыми и легитимными. Мы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой оснастить видеокамерами все участки. Более 3 тыс. участков будут оснащены камерами, по две камеры на участок», — цитирует «Интерфакс» господина Метельского.

Он заявил, что каждый желающий сможет наблюдать за ходом выборов в режиме онлайн.

«Мы считаем необходимым также оснастить видеокамерами территориальные избирательные комиссии», — сказал зампред Мосгордумы.

По его словам, кандидаты получат возможность следить за результатами выборов с помощью специальной программы на смартфоне. «На этих выборах будет использован весь арсенал технических средств, который исключит любые инсинуации по поводу легитимности выборов», — добавил Андрей Метельский.