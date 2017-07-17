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10:10 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Около трех тысяч избирательных участков в Москве оборудуют видеокамерами

На избирательных участках в Москве в преддверии муниципальных выборов, которые состоятся 10 сентября, установят видеокамеры. Об этом рассказал заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский на XX Конференции московского отделения «Единой России».

Источник: Reuters

«Наша задача сделать выборы честными, открытыми и легитимными. Мы обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой оснастить видеокамерами все участки. Более 3 тыс. участков будут оснащены камерами, по две камеры на участок», — цитирует «Интерфакс» господина Метельского.

Он заявил, что каждый желающий сможет наблюдать за ходом выборов в режиме онлайн.

«Мы считаем необходимым также оснастить видеокамерами территориальные избирательные комиссии», — сказал зампред Мосгордумы.

По его словам, кандидаты получат возможность следить за результатами выборов с помощью специальной программы на смартфоне. «На этих выборах будет использован весь арсенал технических средств, который исключит любые инсинуации по поводу легитимности выборов», — добавил Андрей Метельский.

Ранее стало известно, что Центризбирком готовит постановление, которое определит порядок видеонаблюдения на президентских выборах 2018 года. Планируется установка камер в территориальных избиркомах, сроки хранения видеоархива могут быть сокращены с года до трех месяцев, а избирателям для запроса записи с участка потребуется дать подробное обоснование.

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