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15:41 (мск), источник: РИА Новости

В РПЦ высказались за продление продовольственного эмбарго в России

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Продуктовое эмбарго, срок действия которого Россия сдвинула на конец 2018 года, может помочь развитию сельского хозяйства страны, а европейские и американские санкции дали государству шанс развить собственную промышленность, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

Источник: РИА Новости

В начале июля Совет ЕС на полгода продлил экономические ограничительные меры против России. Срок их действия в Брюсселе увязывают с полным выполнением минских соглашений по Украине. В ответ Москва сдвинула срок отмены продовольственного эмбарго до 31 декабря 2018 года. Кроме того, сенат Конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России.

Мы живем в такой стране, которой подобного рода санкции не должны быть страшны. У нас огромные природные, человеческие и материальные ресурсы. Если мы в чем-то зависим от наших зарубежных партнеров, то это, скорее, недостаток, который нам нужно исправить, чем обстоятельство, на которое стоит жаловаться.
Митрополит Волоколамский Иларион
Председатель Синодального отдела внешних церковных связей

Об этом митрополит заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Он напомнил о высказывании патриарха Кирилла, который осенью 2015 года, перефразируя Вольтера, сказал, что «если бы санкций не было, их стоило бы выдумать», а богатства и колоссальные возможности России позволяют ей сделать все, кроме выращивания тропических фруктов.

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«В 1990-е годы мы могли наблюдать крен в обратную сторону, когда люди вывозили деньги из страны, вкладывая их в чужую экономику и в чужие ресурсы, когда мы получали товары из-за границы в обмен на свое сырье. От этой ситуации надо уходить, и надеюсь, что санкции здесь помогут», — отметил иерарх.

Он добавил, что российские эквиваленты европейских продуктов могут удовлетворить самые взыскательные вкусы, а также имеют важное преимущество — им не грозит риск испортиться при длительной транспортировке.

«Лучше выращивать свое. Если мы не вполне научились этому до санкций, то теперь у нас есть прекрасный шанс самим делать свежие, вкусные, здоровые и полезные продукты, которые к тому же не придется везти из далеких заморских стран», — заключил глава ОВЦС.

Комментарии
6
валерий кругляков
он че гонит, а щас куда деньги уходят ? да богатство колосальные ресурсы у России огромные, только пользуются всем этим , небольшая группа чиновников, " Главный экономист" Набиулина сказала , что из за погоды мы в жопе, бакс стал метеозависим, В Питере овощи подорожали на 20%, по показаниям Росстата, ЖКХ на 75% А ПЕНСИЯ НА НОЛЬ И ХРЕН ДЕСЯТЫХ
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КАСАТКИНА ОЛЬГА
Один Ставропольский край может обеспечить всю Россию овощами. Погода это повод опобрать людей,
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Влера Малютин
странная картина с этим овощным подорожанием, на одном рынке помидоры азербайджанские по 200 рублей, через 350 метров другой рынок, там волгоградские помидоры по 65 рублей.....тоже и с завезенными фруктами разница в 100 рублей.....это все началось после июньской истерии Минсельхоза, раньше примерно одинаковые цены были.....
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