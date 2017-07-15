В РПЦ высказались за продление продовольственного эмбарго в России

Источник: РИА Новости

В начале июля Совет ЕС на полгода продлил экономические ограничительные меры против России. Срок их действия в Брюсселе увязывают с полным выполнением минских соглашений по Украине. В ответ Москва сдвинула срок отмены продовольственного эмбарго до 31 декабря 2018 года. Кроме того, сенат Конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России.

Мы живем в такой стране, которой подобного рода санкции не должны быть страшны. У нас огромные природные, человеческие и материальные ресурсы. Если мы в чем-то зависим от наших зарубежных партнеров, то это, скорее, недостаток, который нам нужно исправить, чем обстоятельство, на которое стоит жаловаться. Митрополит Волоколамский Иларион Председатель Синодального отдела внешних церковных связей

Об этом митрополит заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Он напомнил о высказывании патриарха Кирилла, который осенью 2015 года, перефразируя Вольтера, сказал, что «если бы санкций не было, их стоило бы выдумать», а богатства и колоссальные возможности России позволяют ей сделать все, кроме выращивания тропических фруктов.

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«В 1990-е годы мы могли наблюдать крен в обратную сторону, когда люди вывозили деньги из страны, вкладывая их в чужую экономику и в чужие ресурсы, когда мы получали товары из-за границы в обмен на свое сырье. От этой ситуации надо уходить, и надеюсь, что санкции здесь помогут», — отметил иерарх.

Он добавил, что российские эквиваленты европейских продуктов могут удовлетворить самые взыскательные вкусы, а также имеют важное преимущество — им не грозит риск испортиться при длительной транспортировке.