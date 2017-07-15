Добкин: у меня нет 150 млн грн для внесения залога

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин заявляет, что у него нет 150 млн грн для внесения залога в случае вынесения судом соответствующего решения.

Об этом депутат сказал журналистам в Печерском райсуде Киева, который рассматривает ходатайство Генпрокуратуры об избрании ему меры пресечения.

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Прокуроры просили суд назначить Добкину меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой залога в размере не менее 150 млн грн.

«У меня нет 150 млн, чтобы внести такую меру. Я считаю, что такая мера не обоснована», — сказал он.

По мнению Добкина, настоящая цель и главная цель Генеральной прокуратуры — лишить его свободы.

Он также высказал мнение, что дело против него носит политический характер.