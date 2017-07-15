Суд вынес вердикт по мере пресечения Добкину
Согласно информации, сторона обвинения по делу народного депутата Оппозиционного блока Михаила Добкина обосновала ходатайство опасениями, что Добкин может влиять на ход расследования.
Согласно информации, сторона обвинения по делу народного депутата Оппозиционного блока Михаила Добкина обосновала ходатайство опасениями, что Добкин может влиять на ход расследования.
КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Печерский райсуд города Киева арестовал народного депутата Оппозиционного блока Михаила Добкина с альтернативной залога в размере 50 млн гривен. Об этом сообщает Страна.
Сторона обвинения обосновала это ходатайство опасениями, что Добкин может влиять на ход расследования.
Напомним, в субботу, суд в Киеве избирает меру пресечения Добкину. Прокуратура требовала ареста и залога, а сам Добкин попросил взять его на поруки.
Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина, которого прокуратура подозревает в мошенничестве с землей в Харькове во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области. По словам Добкина, решение Рады было для него ожидаемым, обвинения он отвергает.