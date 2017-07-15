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15 июля, источник: "РИА Новости" Украина

Добкин сообщил, кто и когда внесет за него залог

Согласно информации, сегодняшнее решение суда нардеп Михаил Добкин планирует обжаловать в апелляционной инстанции. «Я считаю, что я не опасный человек для государства, меня незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму», — отметил он.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции «Оппозиционного блока» Михаил Добкин прогнозирует, что залог за него будет внесен уже на следующей неделе, а сделают это его коллеги по партии. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина» в субботу вечером.

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«Насколько я понимаю, мои коллеги, за что я им благодарен, по своей инициативе приняли решение изыскать средства для залога и, я так понимаю, что на следующей неделе он будет заплачен», — сказал Добкин.

Сегодняшнее решение суда нардеп планирует обжаловать в апелляционной инстанции.

«Мы будем готовить исковое заявление в апелляционный суд, где мы хотим обжаловать решение суда первой инстанции, потому что я считаю, что я не опасный человек для государства, меня незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму», — пояснил он.

«Я убежден, что там нет никакой экономики, все статьи притянуты за уши, это дело политическое», — сказал депутат.

В субботу суд в Киеве арестовал Добкина на два месяца с правом залога в 50 миллионов гривен (около 1,9 миллиона долларов).

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