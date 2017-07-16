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01:19 (мск), источник: Lenta.Ru

В Совфеде увидели глубокий кризис в отношениях ЕС и Киева

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что отсутствие итоговой декларации саммита ЕС — Украина свидетельствует о существовании глубокого кризиса между Брюсселем и Киевом. Такую точку зрения политик высказал в Facebook.

«От перспектив сотрудничества Украины и ЕС прямо-таки дух захватывает. Не успели подписать между собой Соглашение об ассоциации, а налицо уже глубокий кризис в отношениях», — написал сенатор.

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Также он указал, что заявление главы украинского МИД Павла Климкина о якобы отсутствии необходимости в подписании итоговой декларации — «хорошая мина при плохой игре».

«То, что Климкин назвал ненужной бумажкой, для ЕС есть устоявшийся годами ритуал, необходимость которого по итогам подобных мероприятий даже не обсуждается», — указал он.

Ранее 15 июля глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев не видит необходимости в итоговом заявлении саммита Украина — ЕС, которое так и не было согласовано.

Об отказе участников саммита от итогового заявления стало известно 13 июля. Украинская сторона настаивала на том, чтобы в совместном заявлении прозвучала фраза из преамбулы соглашения об ассоциации о том, что ЕС «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор». Однако представители Евросоюза были против включения в документ этих слов. Как позднее заявили в Киеве, стороны «не достигли консенсуса».

Саммит Украины и ЕС прошел 13 июля. Такие мероприятия проводятся ежегодно с 2002 года. Предыдущий форум состоялся в ноябре 2016 года в Брюсселе.

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