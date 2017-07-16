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07:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СМИ опубликовали десятку депутатов-прогульщиков заседаний Рады

По словам главы Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, кроме письменной регистрации в парламенте также существует механизм электронной регистрации, и часто их данные могут не совпадать.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Четверо народных депутатов не посетили ни одного заседания Верховной Рады на протяжении 6-й сессии, сообщает Комитет избирателей Украины, который в рамках проекта «Дословно» проанализировал посещение депутатами заседаний парламента в течение 6-й сессии.

Среди 10-ти депутатов, которые посетили меньше всего заседаний Верховной Рады, по данным письменной регистрации:

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1. Евгений Бакулин («Оппозиционный блок»), который не посетил ни одного заседания с 65.

2. Дмитрий Добкин («Опоблок»), который также отсутствовал на всех заседаниях.

3. Сергей Клюев (внефракционный) не посетил ни одного заседания.

4. Александр Онищенко (внефракционный) отсутствовал на всех заседаниях.

5. Дмитрий Ярош (внефракционный) посетил только 2 заседания. 6. Семен Семенченко («Объединение «Самопомощь») посетил 3 заседания.

7. Вячеслав Богуслаев (группа «Воля народа») посетил 4 заседания.

8. Михаил Добкин («Опоблок») посетил 5 заседаний.

9. Константин Жеваго (внефракционный) посетил 9 заседаний.

10. Андрей Билецкий (внефракционный) также посетил 9 заседаний.

При этом в КИУ отметили, что информация о посещении некоторых из вышеуказанных депутатов существенно отличается по данным письменной и электронной регистрации.

Например, Дмитрий Добкин не посетил ни одного заседания Верховной Рады по данным письменной регистрации, но по данным электронной присутствовал на 42 заседаниях. То же самое касается и Семенченко, который, по данным письменной регистрации, посетил три заседания, а по данным электронной — 22. Подобная диспропорция и у Михаила Добкина и Жеваго.

«Кроме письменной регистрации в парламенте также существует механизм электронной регистрации, и часто их данные могут не совпадать. Однако именно письменная регистрация является определяющей. Во-первых, часто можно наблюдать, как ряд депутатов не только голосуют чужими карточками, но и регистрируют своих коллег-парламентариев в то время, как они физически отсутствуют в помещении под куполом. Во-вторых, именно данные письменной, а не электронной регистрации, согласно Регламенту Верховной Рады, является основанием для начисления выплат народному депутату, поэтому их стоит рассматривать в первую очередь», — отметил глава КИУ Алексей Кошель.

В целом на протяжении 6-й сессии, которая длилась с 7 февраля по 14 июля, состоялось 65 заседаний парламента.

Ранее сообщалось, что в субботу суд в Киеве арестовал Добкина на два месяца с правом залога в 50 миллионов гривен (около 1,9 миллиона долларов).

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