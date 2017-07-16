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03:10 (мск), источник: РИА Новости

Жители Турции вместо гудков услышали на мобильном поздравление Эрдогана

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пользователи мобильных телефонов Турции вместо классических гудков услышали поздравление президента страны Тайипа Эрдогана с национальным праздником в первую годовщину несостоявшегося военного переворота, сообщает агентство Франс Пресс.

Источник: AP 2017

«Как президент я поздравляю вас с Днем демократии и национального единства и желаю мученикам прощения, а героям — здоровья и благополучия», — говорилось в сообщении, записанном Эрдоганом для мобильных операторов Turkcell и Vodafone.

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Как сообщается, поздравление президента можно было услышать около полуночи 15 июля. Классические гудки, обозначающие начало соединения, начинались только после президентского обращения.

Пользователи Turkcell также получили бесплатный гигабайт трафика в качестве подарка в честь национального праздника.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили в причастности к попытке переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

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