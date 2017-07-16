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03:34 (мск), источник: РИА Новости

Макрон заявил, что Трамп подумает об участии США в Парижском соглашении

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие месяцы еще подумать об участии в Парижском соглашении по климату, заявил президент Франции Эммануэль Макрон изданию Journal du Dimanche.

Источник: AFP 2017

В начале июня Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату (2015) — первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.

«Дональд Трамп меня выслушал. Он понял ход моих мыслей, в частности связь климатических изменений и терроризма. Он сказал мне, что попытается найти какое-то решение в ближайшие месяцы. Мы детально обсудили то, что может позволить ему вернуться в Парижское соглашение», — рассказал изданию Макрон.

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Французский президент сказал, что ему удалось наладить с Трампом более близкие личные отношения, которые необходимы для успешного развития межгосударственных связей. «Да, наши страны — друзья, соответственно и мы должны ими быть. Мы начали строить с Трампом отношения на основе лучшего личного знакомства. Это начало отношений доверия по ряду стратегических вопросов, в том числе по разногласиям», — признался Макрон.

Во время визита Трампа в Париж Макрон хотел показать американскому президенту «сильную Францию». Именно поэтому, в частности, он выбрал ресторан на Эйфелевой башне для торжественного ужина.

«Одной из целей визита было показать американцам и всем США картину более сильной Франции и Парижа. Это важно, учитывая снижение туристической привлекательности в свете терактов последнего года. Именно поэтому я выбрал Эйфелеву башню, чтобы представить открытую и привлекательную картину Парижа, нашей страны и ее экономики», — пояснил французский президент.

Макрон надеется, что мнение Трампа о Франции изменилось после визита в Париж. «Я думаю, что представление Дональда Трампа о Франции изменилось в лучшую сторону после отъезда», — заключил он.

Трамп 13−14 июля совершил официальный визит во Францию. В Париже американский лидер провел переговоры с Макроном, посетил посольство США в Париже, поужинал на Эйфелевой башне и посмотрел военный парад на Елисейских полях, участие в котором принимали и военнослужащие из США.

Комментарии
1
Анатолий Лысенко-Шариков
А больше ничего не хочет?
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