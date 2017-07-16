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09:55 (мск), источник: AmurMedia.ru

Министра информационных технологий и связи Хабаровского края привлекли к ответственности

Сергей Федоров заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 июля, AmurMedia.

Прокуратура Хабаровского края проверила исполнение требования законодательства по предоставлению доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных и муниципальных закупках. По постановлению прокурора Сергей Федоров привлечен к административной ответственности, сообщает ИА AurMedia со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

Установлено, что министерство информационных технологий и связи Хабаровского края в нарушение требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не осуществляло закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Неисполнение положений закона ущемляет интересы субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и влечет несоблюдение гарантий, направленных на их развитие.

По факту выявленных нарушений прокурор края в отношении министра информационных технологий и связи региона возбудил дело об административном правонарушении по ч. 11 ст. 7.30 КоАП (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

По результатам рассмотрения постановления виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 50 тысяч рублей.

Представление прокурора края с требованием о недопущении впредь нарушений федерального законодательства удовлетворено.

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