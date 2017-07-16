Геращенко рассказал, сколько оружия на руках у украинцев

Источник: УНИАН

Народный депутат, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире программы «Гордон» на телеканале «112 Украина» рассказал, сколько единиц оружия сегодня на руках у украинцев.

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«Официально — 900 тысяч. Из них порядка 130 тысяч — нарезных и около 800 тысяч с копейками — гладкоствольных. Что касается, сколько незарегистрированного оружия — точной цифры нет. На сегодня у нас разрешен любой вид вооружения иметь на руках, кроме короткоствольного оружия, то есть пистолетов, которые можно носить скрыто», — сообщил он.

«Цифры могут быть разные, но все они не являются точными», — добавил он.

Геращенко также заявил, что выступает за проведение в Украине консультативного референдума по вопросу легализации оружия.