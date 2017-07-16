В США ввели в строй новейший ракетный эсминец «Джон Финн»
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Новейший ракетный эсминец «Джон Финн» введен в строй в США в субботу, торжественная церемония по этому поводу состоялась на
ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Новейший ракетный эсминец «Джон Финн» введен в строй в США в субботу, торжественная церемония по этому поводу состоялась на
Глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис на церемонии заявил, что появление нового корабля является сигналом для союзников и противников США в
«Мы верим в мир, который поддерживается на сильной власти. И появление этого корабля говорит нашим друзьям и противникам, что мы очень серьезно относимся к данному региону», — сказал адмирал.
Новый эсминец назван в честь американского моряка Джона Финна, который защищал базу