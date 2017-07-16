В США ввели в строй новейший ракетный эсминец «Джон Финн»

Глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис на церемонии заявил, что появление нового корабля является сигналом для союзников и противников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе о том, что Америка имеет свои интересы в этой части света.

«Мы верим в мир, который поддерживается на сильной власти. И появление этого корабля говорит нашим друзьям и противникам, что мы очень серьезно относимся к данному региону», — сказал адмирал.