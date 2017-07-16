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05:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Эрдоган пообещал поотрубать головы предателям

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге по случаю годовщины попытки государственного переворота, пообещал, что «отрубит головы предателям». Расшифровку выступления президента Турции публикует газета Sabah.

Источник: AP 2017

Турецкий лидер заявил, что уверен в принятии парламентом страны законопроекта о введении смертной казни. «В первую очередь, мы отрубим головы предателям», — заявил Эрдоган, добавив, что принимавшие участие в мятеже 15 июля 2016 года должны в суде надеть те же робы, как и у заключенных Гуантанамо.

В ночь с 15 на 16 июля 2017 года в турецких городах прошли мероприятия, приуроченные к первой годовщине неудавшегося государственного переворота. В Стамбуле перед собравшимися выступил президент Эрдоган. Также шествие направилось к мосту через пролив Босфор, где год назад произошли столкновения сторонников власти с путчистами.

Попытка переворота произошла в Турции 15 июля 2016 года. В результате погибли как минимум 265 человек, 1500 получили ранения. После произошедшего в тюрьму посадили шесть тысяч человек — офицеров, журналистов и судей, власти объявили в стране чрезвычайное положение.

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