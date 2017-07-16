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05:36 (мск), источник: РИА Новости

Президент Венесуэлы согласился на референдум оппозиции

МЕХИКО, 16 июл — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в субботу, что согласен с проведением так называемого народного референдума оппозиции, однако призвал провести его мирно.

Источник: РИА Новости

Ранее оппозиционный парламент одобрил проведение в воскресенье референдума, а блок «Круглый стол демократического единства» утвердил три вопроса, на которые должны будут ответить граждане.

Вопросы выносятся следующие: «Вы отвергаете и не признаете реализацию учредительного национального собрания без предварительного одобрения венесуэльского народа?», «Вы требуете от национальных вооруженных боливарианских сил подчиняться и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?», «Вы согласны, чтобы было осуществлено обновление государственной власти согласно конституции, проведены свободные выборы и создано правительство национального единства?».

«Пожалуйста, проводите свой внутренний референдум правых партий, очень хорошо, но призываю венесуэльцев, чтобы в это воскресенье они приняли участие в запланированных политических событиях мирно, с уважением к идеям и миру», — приводит канал NTN24 заявление Мадуро.

Параллельно с референдумом оппозиции в Венесуэле провластными силами проводится репетиция голосования по выборам членов национального учредительного собрания, созыв которого оппозиция считает нарушением конституции. Мадуро призвал граждан участвовать в этом мероприятии. Само голосование назначено на 30 июля.

«Мы не позволим никакого вмешательства извне в дела Венесуэлы, мы наготове, чтобы защитить Родину от империализма, ничто не помешает проведению выборов в учредительное собрание», — предостерег Мадуро.

Национальный избирательный совет Венесуэлы ранее заявил, что референдум оппозиции не будет иметь юридической силы, так как правом проводить подобные мероприятия обладает только избирательная власть. Оппозиция же ссылается на 71-ю статью конституции, позволяющую проводить консультационные опросы.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.

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