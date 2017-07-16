Глазная операция Маккейна ставит под вопрос голосование по отмене Obamacare
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Американский
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Американский
«Операция Маккейна ставит голосование по отмене Obamacare под вопрос», — пишет издание.
Как сообщается, отсутствие Маккейна на голосовании осложнит задачу республиканцев провести свою инициативу через сенат, поскольку ранее ряд сенаторов республиканской фракции отказались проголосовать за законопроект в нынешнем виде. Поскольку все 48 демократов в сенате против реформы, республиканцам для проведения закона нужны голоса минимум 50 из 52 сенаторов собственной фракции, но сейчас им не хватает по меньшей мере пяти голосов.
Отсутствие Маккейна увеличит шансы на неудачу республиканцев, пишет газета.
По информации источника издания из Республиканской партии, пока решение о новом переносе голосования по Obamacare
В конце июня президент США Дональд Трамп призвал сенаторов Республиканской партии отменить реформу здравоохранения Obamacare, принятую при