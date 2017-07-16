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05:48 (мск), источник: РИА Новости

Глазная операция Маккейна ставит под вопрос голосование по отмене Obamacare

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн на следующей неделе будет вынужден пропустить голосование в сенате из-за глазной операции, чем поставит под вопрос голосование республиканцев по отмене реформы здравоохранения экс-президента США Барака Обамы (Obamacare), сообщает издание Politico.

Источник: РИА Новости

«Операция Маккейна ставит голосование по отмене Obamacare под вопрос», — пишет издание.

Как сообщается, отсутствие Маккейна на голосовании осложнит задачу республиканцев провести свою инициативу через сенат, поскольку ранее ряд сенаторов республиканской фракции отказались проголосовать за законопроект в нынешнем виде. Поскольку все 48 демократов в сенате против реформы, республиканцам для проведения закона нужны голоса минимум 50 из 52 сенаторов собственной фракции, но сейчас им не хватает по меньшей мере пяти голосов.

Отсутствие Маккейна увеличит шансы на неудачу республиканцев, пишет газета.

По информации источника издания из Республиканской партии, пока решение о новом переносе голосования по Obamacare из-за операции Маккейна не принято. Сенатор всю следующую неделю будет проходить реабилитацию в штате Аризона.

В конце июня президент США Дональд Трамп призвал сенаторов Республиканской партии отменить реформу здравоохранения Obamacare, принятую при экс-президенте Бараке Обаме, после того, как новый законопроект республиканцев не получил необходимого количества голосов в сенате.

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