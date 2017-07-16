Глазная операция Маккейна ставит под вопрос голосование по отмене Obamacare

Как сообщается, отсутствие Маккейна на голосовании осложнит задачу республиканцев провести свою инициативу через сенат, поскольку ранее ряд сенаторов республиканской фракции отказались проголосовать за законопроект в нынешнем виде. Поскольку все 48 демократов в сенате против реформы, республиканцам для проведения закона нужны голоса минимум 50 из 52 сенаторов собственной фракции, но сейчас им не хватает по меньшей мере пяти голосов.