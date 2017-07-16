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06:21 (мск), источник: РИА Новости

В Венесуэле мятежный полицейский пообещал общенациональный протест

МЕХИКО, 16 июл — РИА Новости. Находящийся в розыске полицейский Оскар Перес, взбунтовавшийся против властей Венесуэлы и атаковавший ранее на вертолете здания верховного суда и МВД, в субботу вновь вышел из подполья и пообещал властям общенациональные акции протеста с 18 июля.

В конце июня группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие скрылись. Власти назвали происшедшее террористической атакой и ведут розыск причастных к событиям людей.

Видео
Бывший полицейский угнал вертолет и атаковал здание Верховного суда Венесуэлы

«Мы большая группа. Хорошо, что нас много. 18 июля начинается национальный протест до тех пор, пока этот наркорежим, эта диктатура не падут», — заявил Перес в интервью каналу Telemundo. В аннотации к материалу канал указал, что Перес вышел на связь из подполья, где продолжает скрываться. При этом несколько дней назад мятежный офицер принял участие в марше протеста в Каракасе, раздал интервью журналистам, после чего уехал на мотоцикле в неизвестном направлении.

«Я боюсь за жизни всех венесуэльцев, которые умирают не только в ходе маршей (протеста), но и в госпиталях от болезней, умирают от голода и нищеты на улицах, это те самые жизни, которые нас заботят», — сказал Перес.

На воскресенье в Венесуэле намечено проведение так называемого «народного референдума» оппозиции. На него выносятся следующие вопросы: «Вы отвергаете и не признаете реализацию учредительного национального собрания без предварительного одобрения венесуэльского народа?», «Вы требуете от национальных вооруженных боливарианских сил подчиняться и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?», «Вы согласны, чтобы было осуществлено обновление государственной власти согласно конституции, проведены свободные выборы и создано правительство национального единства?».

Параллельно с референдумом оппозиции в Венесуэле провластными силами проводится репетиция голосования по выборам членов национального учредительного собрания, созыв которого оппозиция считает нарушением конституции. Само голосование назначено на 30 июля.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.

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