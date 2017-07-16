Николай Меркушкин: «Самоотверженным трудом металлурги укрепляют мощь страны и региона»

«Своим самоотверженным трудом вы укрепляете индустриальную мощь страны и региона, обеспечиваете рост экономики и помогаете успешно решать актуальные задачи импортозамещения», — говорится в поздравлении.

Глава региона напомнил, что Самарский металлургический завод — крупнейшее предприятие по производству алюминиевых полуфабрикатов в России. «Основанное более полувека назад, в 1960 г., обновленное предприятие продолжает доблестные трудовые традиции куйбышевских металлургов, активно развивается, модернизирует производство, внедряет современные технологии», — подчеркнул руководитель области.

По его словам, завод всегда гибко реагировал на потребности рынка, открывая новые линии производства. «И сегодня высококачественная продукция востребована в авиакосмической, автомобильной, судостроительной, нефтегазодобывающей и других отраслях», — отметил губернатор.