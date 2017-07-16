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09:06 (мск), источник: Sputniknews.kz

Украина отправляет Казахстану самолет, купленный три года назад

Самолет Ан-74, заказанный Нацгвардией Казахстана в 2014 году на Украине, наконец отправляется в Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 июл — Sputnik. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что самолет Ан-74, собранный на Харьковском авиазаводе отправляется в Казахстан.

«Хорошие новости! Украинский Ан-74, произведенный в Харькове, будет отправлен в Казахстан! Заказчик уже заплатил 15 миллионов долларов», — сообщил Гройсман на своей странице в Facebook.

Правда, глава правительства Украины умолчал, что самолет должен был быть в Казахстане, согласно первоначальному договору, еще в ноябре 2015 года.

Обещанного три года ждут

История с поставкой самолета Ан-74 для Национальной гвардии Казахстана тянется с 2014 года. Как ранее рассказал Sputnik Казахстан, воинская часть 3656 Национальной гвардии заключила договор с Харьковским государственным авиационным заводом на изготовление и поставку одного самолета Ан-74Т-200А, а также обучение авиационного персонала.

Стоимость самолета составила 29 миллионов 580 тысяч долларов США, в том числе цена за переобучение летного и инженерно-технического составов — 420 тысяч долларов.

Казахстан сразу оплатил 15 миллионов долларов или почти 50% стоимости всего контракта. Остальную часть должны были выплатить после доставки самолета в Казахстан в октябре 2015 года. Однако к установленному сроку договор не был исполнен полностью, так как самолет имел 85-процентную готовность.

Украинская сторона заявила, что возникли форс-мажорные обстоятельства, препятствующих своевременному исполнению условий договора. И хотя прямо об истоках этого форс-мажора нигде не говорилось, из украинских и российских СМИ стало известно, что речь идет о невозможности поставок на Украину ряда авиационных приборов и деталей, которые изготавливаются в России.

Долгожданный борт

В конце 2015 года казахстанской стороне пришлось заключить дополнительное соглашение с Харьковским авиационным заводом о продлении срока поставки самолета до ноября 2016 года.

Однако, когда наступил этот срок, выяснилось, что новенький самолет для казахстанских гвардейцев еще не готов. Так договор был продлен еще на один год, то есть, до ноября 2017 года.

И вот теперь, видимо, наступил час «Х», когда Нацгвардия все-таки получит свой долгожданный борт.

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