Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "ядерный поезд" России выходит из депо
Кофе продлевает жизнь
Эксперт рассказал, чем грозит России скандал с турбинами Siemens
Как объединить лоджию с комнатой
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Путин вмешался в постройку атомного ледокола из-за Украины – СМИ
Катер РФ сможет сражаться с атомным авианосцем
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
«Несбыточная мечта»: NI о новейшем атомном авианосце РФ
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
14События недели в фотографиях
10:15 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Саакашвили прокомментировал дело против депутата Довгого

По словам Саакашвили, срок давности по обвинениям народного депутата Олеся Довгого истекает в сентябре 2017 года: «Все знают, это комедия, потому что срок давности истекает и нет оснований его привлечь».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и лидер украинской партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что срок давности по обвинениям народного депутата Олеся Довгого истекает в сентябре 2017 года, поэтому его преследование со стороны ГПУ — это комедия.

Читайте также
В ГПУ заявили о невозможности экстрадировать Саакашвили в Грузию

«У Довгого срок давности того, в чем его обвиняют, истекает в сентябре. Так что у него вообще проблем нет. Он это знает, и Луценко знает. Все знают, это комедия, потому что срок давности истекает и нет оснований его привлечь», — заявил Саакашвили в эфире «24 канала».

Напомним, в июне ГПУ направила в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с внефракционного депутата Олеся Довгого.

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, в незаконном отчуждении 10 земельных участков общей площадью 44,25 гектара. Довгий с 2006 по 2011 годы занимал должность секретаря Киевского городского совета. 11 июля Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
Крым жестко реагирует на маневры Sea Breeze США и Украины
Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
«Грузинские авиалинии» сокращают число авиарейсов
В США ввели в строй новейший ракетный эсминец «Джон Финн»
Макрон: Трамп подумает об участии США в Парижском соглашении
Скончался актер Владимир Толоконников
Турки вместо гудков услышали на мобильном поздравление Эрдогана
СК начал проверку после пожара с семью погибшими в Братске
В Марий Эл опрокинулся автобус с рабочими
Спорт
Россиянки Веснина и Макарова выиграли Уимблдон в парном разряде Для российской пары эта победа стала третьей на турнирах Большого шлема
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь