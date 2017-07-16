Саакашвили прокомментировал дело против депутата Довгого

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и лидер украинской партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что срок давности по обвинениям народного депутата Олеся Довгого истекает в сентябре 2017 года, поэтому его преследование со стороны ГПУ — это комедия.
«У Довгого срок давности того, в чем его обвиняют, истекает в сентябре. Так что у него вообще проблем нет. Он это знает, и Луценко знает. Все знают, это комедия, потому что срок давности истекает и нет оснований его привлечь», — заявил Саакашвили в эфире «24 канала».
Напомним, в июне ГПУ направила в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с внефракционного депутата Олеся Довгого.
Его подозревают в злоупотреблении служебным положением, в незаконном отчуждении 10 земельных участков общей площадью 44,25 гектара. Довгий с 2006 по 2011 годы занимал должность секретаря Киевского городского совета. 11 июля Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность.