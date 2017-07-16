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12:23 (мск), источник: УНИАН

Добкин заявил, что Швейцария прекратила против него санкции

По словам депутата, причина прекращения санкций — «недостоверная информация» Генпрокуратуры Украины.

Источник: УНИАН

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин, которому накануне было избрана мера пресечения, заявил, что Швейцария прекратила против него международные санкции. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

«Как работают европейские адвокаты. Швейцария прекратила в отношении меня международные санкции. Причина — недостоверная информация ГПУ», — написал он.

Как доказательство, Добкин опубликовал соответствующий документ.

По словам депутата, причина прекращения санкций — «недостоверная информация» Генпрокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина. Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного зговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействию мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

15 июля, суд постановил арестовать депутата до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.

Добкин заявил, что залог за него внесут однопартийцы.

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