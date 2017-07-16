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14:11 (мск), источник: Informburo.kz

Центр поддержки дольщиков откроется в столичном ЦОНе

Жалобы и обращения дольщиков будет принимать специальный центр в одном из столичных ЦОНов.

Источник: Informburo.kz

В столичном ЦОНе по адресу: Косшыгулулы, 18 откроют центр поддержки дольщиков.

«Теперь люди, которые нуждаются в консультациях и решении проблем, не будут ждать очередей в административных зданиях госорганов. Всё будет в одном месте по принципу одного окна», — сообщил в Facebook старший прокурор департамента Генеральной прокуратуры Казахстана Ринат Атембеков.

«В нём будут приниматься жалобы и обращения, предоставляться сведения о ходе рассмотрения обращений, уголовных, административных и гражданских дел, выдаваться копии ответов. Также специалисты будут разъяснять действующее законодательство в сфере долевого участия в жилищном строительстве. Также будет организована юридическая консультация и медиация», — пояснил прокурор.

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В центре будут работать специалисты акимата Астаны, управления госархстройконтроля, архитектуры, земельных отношений, органов прокуратуры, ДВД, департаментов госдоходов, юстиции, а также адвокаты, медиаторы и работники общественных объединений.

В центре установят специальное оборудование, с помощью которого дольщики смогут обратиться к первым руководителям центральных госорганов с видеообращением.

В мае 2017 года разгневанные дольщики в Астане от безысходности пытались самовольно заселиться в недостроенные квартиры. С 2010 года около 700 дольщиков вложились в строительство жилого комплекса, строительство которого не двигалось с мёртвой точки всё это время.

В марте обманутые дольщики заявили, что в Астане почти 60 проблемных ЖК и достраивать их якобы никто не собирается.

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