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13:02 (мск), источник: Publika.md

Делегация МВФ приедет в Молдову

С 17 по 21 июля в Молдове будет находиться очередная миссия Международного валютного фонда. Делегацию возглавит Бен Кельмансон.

Источник: Publika.md

Международные эксперты ознакомятся с макроэкономической ситуацией, а также налогово-бюджетной и денежной политикой Молдовы.

Вторая миссия по оценке выполнения программы с МВФ запланирована на осень. Наша страна подписала очередную программу с Международным валютным фондом в ноябре 2016. Тогда Совет директоров МВФ утвердил для Молдовы программу финансирования на 178 с лишним миллионов долларов, 35 млн — уже перечислили.

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