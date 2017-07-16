Делегация МВФ приедет в Молдову
С 17 по 21 июля в Молдове будет находиться очередная миссия Международного валютного фонда. Делегацию возглавит Бен Кельмансон.
С 17 по 21 июля в Молдове будет находиться очередная миссия Международного валютного фонда. Делегацию возглавит Бен Кельмансон.
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Вторая миссия по оценке выполнения программы с МВФ запланирована на осень. Наша страна подписала очередную программу с Международным валютным фондом в ноябре 2016. Тогда Совет директоров МВФ утвердил для Молдовы программу финансирования на 178 с лишним миллионов долларов, 35 млн — уже перечислили.