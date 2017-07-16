Сделавшая селфи с Лукашенко журналистка: посыпались упреки
Журналистка из Азербайджана Нармина Агаси поставила общее фото с президентом Беларуси на обложку странички в Facebook.
Журналистка из Азербайджана Нармина Агаси поставила общее фото с президентом Беларуси на обложку странички в Facebook.
МИНСК, 16 июл — Sputnik. Фотография с белорусским лидером спровоцировала упреки со стороны некоторых
Гостья из Азербайджана сделала селфи с Лукашенко на церемонии открытия Всемирного конгресса русской прессы в Минске. Фотография Агаси и президента Беларуси вызвала ажиотаж в социальных сетях, а главная газета страны даже вышла с их снимком на передовице.
Как призналась сама Агаси на своей странице в Facebook, после фото с президентом она не спала всю ночь. Впрочем, не все смогли порадоваться за журналистку.
«В мой адрес посыпались упреки и угрозы… чего я только не услышала в свой адрес в тот день. Не хочу упоминать имена “героев пьесы” и их реплики…» — констатировала Агаси.
Однако журналистка поставила фото с Лукашенко на обложку в Facebook, где снимок собрал много лайков — как и в социальной сети Instagram. Среди подписчиков Агаси оказалось больше тех, кто оценил подобный шаг журналистки.
Само селфи с Лукашенко Агаси пока так и не опубликовала — только снимок