Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "ядерный поезд" России выходит из депо
Кофе продлевает жизнь
Как изменился Улюкаев с момента задержания
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Путин вмешался в постройку атомного ледокола из-за Украины – СМИ
Катер РФ сможет сражаться с атомным авианосцем
Как 47-летняя Дженнифер Лопес выглядит на пляже (фото)
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
8Хрупкие льды Антарктиды
14:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Рейтинг Трампа за полгода на посту президента упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа составил 36 процентов по итогам опроса, проведенного совместно изданием The Washington Post и телеканалом ABC. Результаты опубликованы на сайте газеты в воскресенье, 16 июля.

Источник: AP 2017

Неодобрение выразили 58 процентов опрошенных. Отмечается, что это самый низкий показатель для главы государства за последние 70 лет.

43 процента респондентов похвалили решения Трампа в экономике, 41 процент высказались против, остальные воздержались. Больше половины (55 процентов) посчитали, что президент не добился прогресса в поставленных целях. Положительную динамику в этом вопросе увидели только 38 процентов жителей США.

Читайте также
Трампа затравили после комплимента в адрес жены Макрона

Каждый второй участник опроса (48 процентов) не доверил бы главе государства вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Только треть респондентов (32 процента) полностью положились бы на Трампа в этом плане.

При этом 60 процентов опрошенных уверены, что Россия могла повлиять на результаты президентских выборов.

В середине июня международная компания изучения общественного мнения Gallup International Association (GIA) провела такой же опрос, который показал такие же результаты: 36 одобряют Трампа, 58 — не одобряют. До этого в апреле The Washington Post и ABC уже подсчитывали рейтинг американского лидера по итогам ста дней его президентства. Тогда цифры распределились так: 38 на 56.

Инаугурация президента США состоялась 20 января.

Комментарии
1
Юрий Жданов
Ура, браво и эта страна претендует на гегемонию в мире и пытается всех учить. Дайте работать Президенту или не надо говорить о лучшей и цивилизованной стране мира.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Депутаты должны получать больше, чем учителя и врачи. Мнение
Самые богатые чиновницы России
Депутаты должны получать больше, чем учителя и врачи. Мнение
СМИ сообщили о подготовке мирных переговоров Южной Кореи с КНДР
В США ввели в строй новейший ракетный эсминец «Джон Финн»
Скончался актер Владимир Толоконников
СМИ: Британии грозит отмена авиарейсов в Европу из-за Brexit
СК начал проверку после пожара с семью погибшими в Братске
В ДТП с автобусом в Марий Эл пострадали 30 человек
Спорт
«Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче первого тура «Зенит» провел первый официальный матч под руководством нового главного тренера команды итальянца Роберто Манчини
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь