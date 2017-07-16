Рейтинг Трампа за полгода на посту президента упал до рекордно низкого уровня

Источник: AP 2017

Неодобрение выразили 58 процентов опрошенных. Отмечается, что это самый низкий показатель для главы государства за последние 70 лет.

43 процента респондентов похвалили решения Трампа в экономике, 41 процент высказались против, остальные воздержались. Больше половины (55 процентов) посчитали, что президент не добился прогресса в поставленных целях. Положительную динамику в этом вопросе увидели только 38 процентов жителей США.

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Каждый второй участник опроса (48 процентов) не доверил бы главе государства вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Только треть респондентов (32 процента) полностью положились бы на Трампа в этом плане.

При этом 60 процентов опрошенных уверены, что Россия могла повлиять на результаты президентских выборов.

В середине июня международная компания изучения общественного мнения Gallup International Association (GIA) провела такой же опрос, который показал такие же результаты: 36 одобряют Трампа, 58 — не одобряют. До этого в апреле The Washington Post и ABC уже подсчитывали рейтинг американского лидера по итогам ста дней его президентства. Тогда цифры распределились так: 38 на 56.