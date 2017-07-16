Павел Филип и Пётр Порошенко откроют завтра совместный КПП «Кучурганы-Первомайск»
Молдавский премьер Павел Филип и украинский президент Пётр Порошенко завтра откроют на границе совместный КПП «Кучурганы-Первомайск».
Молдавский премьер Павел Филип и украинский президент Пётр Порошенко завтра откроют на границе совместный КПП «Кучурганы-Первомайск».
До сих пор граждане при пересечении границы проходили досмотр на двух отдельных
Проект внедряют при поддержке Евросоюза. Его цель — повышение эффективности работы таможенников и улучшение менеджмента Службы.
В июне общий контроль ввели на двух пунктах перехода