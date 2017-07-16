Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
К Земле приближается гигантская звезда смерти
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Названа вероятная причина смерти актера Толоконникова
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: в Киеве поведали о нежелании политиков общаться с Порошенко
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Как 47-летняя Дженнифер Лопес выглядит на пляже (фото)
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
25Юбилей Харрисона Форда
14:42 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип и Пётр Порошенко откроют завтра совместный КПП «Кучурганы-Первомайск»

Молдавский премьер Павел Филип и украинский президент Пётр Порошенко завтра откроют на границе совместный КПП «Кучурганы-Первомайск».

Источник: Publika.md

До сих пор граждане при пересечении границы проходили досмотр на двух отдельных контрольно-пропускных пунктах.

Проект внедряют при поддержке Евросоюза. Его цель — повышение эффективности работы таможенников и улучшение менеджмента Службы.

В июне общий контроль ввели на двух пунктах перехода молдо-украинской границы: «Джурджулешты-Рени» и «Паланка-Маяки-Удобное».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
СМИ сообщили о подготовке мирных переговоров Южной Кореи с КНДР
В США ввели в строй новейший ракетный эсминец «Джон Финн»
Рейтинг Трампа в США за полгода упал до рекордно низкого уровня
Скончался актер Владимир Толоконников
СМИ: Британии грозит отмена авиарейсов в Европу из-за Brexit
СК начал проверку после пожара с семью погибшими в Братске
В ДТП с автобусом в Марий Эл пострадали 30 человек
Спорт
«Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче первого тура «Зенит» провел первый официальный матч под руководством нового главного тренера команды итальянца Роберто Манчини
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь