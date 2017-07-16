Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: К Земле приближается гигантская "Звезда смерти"
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
В Москве умер актер Владимир Толоконников
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Протестующие на Украине: власти страны решили, что они тут короли
ДНР: Бойцы Украины отказались воевать за ВСУ
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Кофе продлевает жизнь
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
8Зомби Большой двадцатки
15:23 (мск), источник: Новый Калининград

Лидер калининградского отделения ЛДПР подал документы на губернаторские выборы

В воскресенье лидер регионального отделения ЛДПР Евгений Мишин подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона. Об этом сообщается на сайте Избирательной комиссии Калининградской области.

Источник: Новый Калининград

«Пакет документов на регистрацию содержит листы поддержки кандидата (представлено 39 подписей муниципальных депутатов), сведения о трех кандидатурах в Совет Федерации, первый финансовый отчет. Все необходимые документы представлены в полном объеме», — говорится в сообщении регионального избиркома.

У комиссии есть 10 дней на рассмотрение документов и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

Евгений Мишин также представил в избирком три кандидатуры на пост сенатора от Калининградской области. В случае победы Мишина, один из этих кандидатов станет членом Совета Федерации: Валерий Корнилов — депутат Калининградской областной Думы шестого созыва, Андрей Олейник — механик Гусевского агропромышленного колледжа, Артем Суханов — временно неработающий.

Ранее документы подали коммунист Игорь Ревин и врио губернатора Антон Алиханов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«БФУ им. Берии»: как университет об отчисленном студенте «открыто дискутировал»
СМИ сообщили о подготовке мирных переговоров Южной Кореи с КНДР
В Иране арестовали брата президента Роухани
Рейтинг Трампа в США за полгода упал до рекордно низкого уровня
Скончался актер Владимир Толоконников
СМИ: Британии грозит отмена авиарейсов в Европу из-за Brexit
СК начал проверку после пожара с семью погибшими в Братске
В ДТП с автобусом в Марий Эл пострадали 30 человек
Спорт
«Зенит» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче первого тура «Зенит» провел первый официальный матч под руководством нового главного тренера команды итальянца Роберто Манчини
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь