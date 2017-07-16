Лидер калининградского отделения ЛДПР подал документы на губернаторские выборы

«Пакет документов на регистрацию содержит листы поддержки кандидата (представлено 39 подписей муниципальных депутатов), сведения о трех кандидатурах в Совет Федерации, первый финансовый отчет. Все необходимые документы представлены в полном объеме», — говорится в сообщении регионального избиркома.
У комиссии есть 10 дней на рассмотрение документов и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.
Евгений Мишин также представил в избирком три кандидатуры на пост сенатора от Калининградской области. В случае победы Мишина, один из этих кандидатов станет членом Совета Федерации: Валерий Корнилов — депутат Калининградской областной Думы шестого созыва, Андрей Олейник — механик Гусевского агропромышленного колледжа, Артем Суханов — временно неработающий.
Ранее документы подали коммунист Игорь Ревин и врио губернатора Антон Алиханов.