AFP: брат президента Ирана арестован по обвинению в финансовых преступлениях

В конце января этого года стало известно, что Хосейн Ферейдун подозревается в причастности к крупным финансовым махинациям. После победы Роухани на президентских выборах 2013 года Ферейдун стал его личным советником и спецпредставителем на проходивших в Женеве переговорах по иранской ядерной программе. Однако примерно в середине прошлого года имя Хосейна Ферейдуна перестало упоминаться в новостях, он полностью ушел в тень.