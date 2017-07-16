AFP: брат президента Ирана арестован по обвинению в финансовых преступлениях
Какие именно эпизоды вменяются Хосейну Ферейдуну, не уточняется.
Какие именно эпизоды вменяются Хосейну Ферейдуну, не уточняется.
ТАСС, 16 июля. Брат президента Ирана Хасана Роухани Хосейн Ферейдун арестован по обвинению в финансовых преступлениях.
Об этом в воскресенье сообщило агентство
Другие подробности пока не приводятся.
В конце января этого года стало известно, что Хосейн Ферейдун подозревается в причастности к крупным финансовым махинациям. После победы Роухани на президентских выборах 2013 года Ферейдун стал его личным советником и спецпредставителем на проходивших в Женеве переговорах по иранской ядерной программе. Однако примерно в середине прошлого года имя Хосейна Ферейдуна перестало упоминаться в новостях, он полностью ушел в тень.