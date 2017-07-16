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18:28 (мск), источник: 112.ua

В 2017 году ВСУ получат более 10 тыс. единиц вооружения и техники, — Минобороны

Также в ведомство планирует закупить у государственного концерна «Укроборонпром» и других предприятий новейшие и модернизированные образцы вооружения и техники.

Источник: 112.ua

В 2017 году запланировано поставить в войска более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-майор Олег Шевчук, передает «Интерфакс-Украина».

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Он также заявил, что в оборонном ведомстве планируют закупить у государственного концерна «Укроборонпром» и других предприятий новейшие и модернизированные образцы вооружения и техники.

«Принято на вооружение 10 образцов вооружения и военной техники. Ремонтно-восстановительными подразделениями Вооруженных сил воссоздана исправность более 6,4 тыс. единиц вооружения и военной техники», — сказал Шевчук.

Напомним, «завод 410 Гражданской авиации», входящий в состав госконцерна «Укроборонпром», передал на вооружение ВСУ отремонтированный самолет Ан-26. Отметим, что после ремонта Ан-26 получил новое электронное оборудование, которое позволяет ему принимать участие в совместных со странами-членами НАТО операциях.

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