В 2017 году ВСУ получат более 10 тыс. единиц вооружения и техники, — Минобороны
Также в ведомство планирует закупить у государственного концерна «Укроборонпром» и других предприятий новейшие и модернизированные образцы вооружения и техники.
Также в ведомство планирует закупить у государственного концерна «Укроборонпром» и других предприятий новейшие и модернизированные образцы вооружения и техники.
В 2017 году запланировано поставить в войска более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины
Он также заявил, что в оборонном ведомстве планируют закупить у государственного концерна «Укроборонпром» и других предприятий новейшие и модернизированные образцы вооружения и техники.
«Принято на вооружение 10 образцов вооружения и военной техники.
Напомним, «завод 410 Гражданской авиации», входящий в состав госконцерна «Укроборонпром», передал на вооружение ВСУ отремонтированный самолет Ан-26. Отметим, что после ремонта Ан-26 получил новое электронное оборудование, которое позволяет ему принимать участие в совместных со