Израиль выступил против соглашения по перемирию на юго-западе Сирии

Источник: AP 2017

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль выступает против соглашения России и США по перемирию на юго-западе Сирии из-за укрепления позиций Ирана в регионе. Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

Глава правительства Израиля сделал это заявление в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. «Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, которое достигли США и Россия, поскольку оно увековечивает иранское присутствие в этой стране», — сказано в сообщении.

Читайте также В Москве рассказали об отказе сирийской оппозиции от идеи свержения Асада

Как сообщил Haaretz источник в дипломатических кругах, Тель-Авив «осознает намерение Ирана» существенно расширить свое присутствие в Сирии. Иран, по словам собеседника издания, заинтересован не только в отправке своих советников в Сирию, но и в размещении в этой стране своих вооруженных сил, включая создание авиабазы для иранских самолетов и военно-морской базы для флота.

«Это уже меняет картину в регионе по сравнению с тем, что там [в Сирии] было до сих пор», — сказал чиновник.