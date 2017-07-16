Израиль выступил против соглашения по перемирию на юго-западе Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль выступает против соглашения России и США по перемирию на юго-западе Сирии из-за укрепления позиций Ирана в регионе. Об этом сообщает израильское издание Haaretz.
Глава правительства Израиля сделал это заявление в ходе пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. «Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, которое достигли США и Россия, поскольку оно увековечивает иранское присутствие в этой стране», — сказано в сообщении.
Как сообщил Haaretz источник в дипломатических кругах, Тель-Авив «осознает намерение Ирана» существенно расширить свое присутствие в Сирии. Иран, по словам собеседника издания, заинтересован не только в отправке своих советников в Сирию, но и в размещении в этой стране своих вооруженных сил, включая создание авиабазы для иранских самолетов и военно-морской базы для флота.
«Это уже меняет картину в регионе по сравнению с тем, что там [в Сирии] было до сих пор», — сказал чиновник.
Соглашение о перемирии на юго-западе Сирии было достигнуто в результате переговоров России и США 7 июля. Как сообщало агентство Associated Press, в переговорах также принимали участие Израиль и Иордания.
Там же написано - дает возможность Ирану укрепиться на территории Сирии.А с учетом того, что у Израиля, после Войны Судного дня, с 1973 года нет с Сирией мирного договора - любое усиление как Ирана в Сирии, так и Хезболлы - всегда будут восприниматься как реальная угроза. А Израиль никогда не стеснялся превентивных мер, если речь шла о безопасности граждан. Базу ВВС в Азербайджане, Израиль арендует уже семь лет. после первых прямых иранских угроз. Не знаешь почему? Потому. что оттуда подлетное время до точек в Иране - минимальное, и не факт , что перехватить успеют.