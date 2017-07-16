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16 июля, источник: РБК

Путин в прямом эфире ответит на вопросы российских школьников

Президент Владимир Путин проведет встречу со школьниками из 66 регионов России в образовательном центре «Сириус» в Сочи, на которой в прямом эфире ответит на их вопросы. Программу «Недетский разговор с Владимиром Путиным» покажут в эфире телеканала НТВ и на сайте НТВ.Ru, говорится в сообщении телеканала.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства встретится со школьниками 21 июля, уточняется в сообщении.

На встрече воспитанники центра смогут лично задать вопросы президенту, отмечает телеканал.

Согласно сообщению, вопросы можно отправить через официальный аккаунт НТВ в социальной сети «ВКонтакте». «Самые интересные вопросы, присланные нашими юными зрителями, попадут в программу «Недетский разговор с Владимиром Путиным», отмечает НТВ.

Образовательный центр «Сириус» в Сочи был создан фондом «Талант и успех» по инициативе Владимира Путина, говорится на сайте центра «Сириус». Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, которые проявили «выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве», отмечается на сайте. В «Сириус» каждый месяц приезжают 600 школьников из нескольких десятков регионов.

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В июне газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента, сообщила, что одной из важных тем грядущей президентской кампании могут стать проблемы молодежи. По их словам, тема молодежи будет использоваться как набор инициатив, ориентированных на эту группу. Эти инициативы в том числе будут связаны с качеством образования, трудоустройством, цифровой экономикой, кредитными программами и безопасностью.

Как отмечал один из источников издания, молодежь хотят встроить в президентскую кампанию Путина и удержать его лидерство в этой аудитории, а также мобилизовать молодежь на выборы. «Сегодня меньшинство не хотело бы голосовать за Путина, но ситуация может поменяться», — считает он.

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников в разговоре с газетой отметил, что «молодежь стала очень заметна на протестных акциях, а идеология помогает предотвратить их участие в протестах».

Комментарии
3
Михаил Решетников
Ну это уже проходили.... Гитлерюгенд..... Это скучно и предсказуемо
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DRGSDFG SDGSDG
власти не допустят повышение цен на тетрадки!!!
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иваныч туземец
про налоги , сборы , ЖКХ , бензин и поборы спрашивать нельзя. пусть тренируется на кошках.
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