WP назвала организаторов кибератаки на государственное СМИ Катара

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Хакерскую атаку на государственное информационное агентство Катара (Qatar News Agency, QNA), произошедшую 24 мая и спровоцировавшую дипломатический скандал, организовали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с выводами американской разведки.

По информации собеседников издания, анализ информации, собранной спецслужбами США, показал, что 23 мая высокопоставленные члены правительства ОАЭ «обсуждали план и его реализацию». Собеседники издания отмечают, что остается неясным, была ли хакерская атака исполнена самими ОАЭ или для этого были наняты третьи лица.

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24 мая на сайте QNA появилась новость о выступлении эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Сообщалось, что во время выступления эмир Катара высказался за улучшение отношений с Ираном, назвал исламистское движение ХАМАС и ливанскую радикальную группировку «Хезболла» движениями сопротивления.

Директор катарского агентства в тот же день заявил, что опубликованная новость стала результатом хакерской атаки.

После появления данного сообщения Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других стран Ближнего Востока и северной Африки немедленно запретили все катарские СМИ. Спустя еще несколько дней последовали обвинения в адрес Катара в поддержке терроризма и разрыв дипломатических отношений с этой страной.