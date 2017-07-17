Порог резидента ТОР могут упразднить
Сейчас предел инвестиций для входа в режим территории опережающего развития — 500 тыс рублей.
Сейчас предел инвестиций для входа в режим территории опережающего развития — 500 тыс рублей.
Порог резидента ТОР в 500 тыс рублей могут упразднить, такое заявление в интервью телеканалу РБК сделал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Он отметил, что территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт (СВП) Владивосток — открыты для всех предпринимателей.
По словам главы минвостокразвития, режимы ТОР и СВП — универсальные инструменты по отношению к любому бизнесу.
— У нас сегодня около трети резидентов ТОРов и Свободного порта Владивосток — это малый и средний бизнес. Резидентами становятся индивидуальные предприниматели. Есть проекты на 4−5 млн рублей. Сейчас таких проектов десятки. Хорошо, что такая тенденция развивается. Пусть их будет сотни. Важно подчеркнуть, что новые инструменты развития — это и про малый бизнес тоже. Он сегодня использует эти механизмы, даже включая микробизнес. Порог резидентства в ТОР номинальный — 500 тыс рублей. Более того сейчас мы хотим внести поправку в закон, упразднить его, чтобы его не было вообще, — сказал Александр Галушка.
Преимущества ведения бизнеса в рамках режимов ТОР и Свободного порта Владивосток инвесторы и чиновники обсудят на площадках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке