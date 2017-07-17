Порог резидента ТОР могут упразднить

— У нас сегодня около трети резидентов ТОРов и Свободного порта Владивосток — это малый и средний бизнес. Резидентами становятся индивидуальные предприниматели. Есть проекты на 4−5 млн рублей. Сейчас таких проектов десятки. Хорошо, что такая тенденция развивается. Пусть их будет сотни. Важно подчеркнуть, что новые инструменты развития — это и про малый бизнес тоже. Он сегодня использует эти механизмы, даже включая микробизнес. Порог резидентства в ТОР номинальный — 500 тыс рублей. Более того сейчас мы хотим внести поправку в закон, упразднить его, чтобы его не было вообще, — сказал Александр Галушка.