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04:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Порог резидента ТОР могут упразднить

Сейчас предел инвестиций для входа в режим территории опережающего развития — 500 тыс рублей.

Источник: Reuters

Порог резидента ТОР в 500 тыс рублей могут упразднить, такое заявление в интервью телеканалу РБК сделал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Он отметил, что территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт (СВП) Владивосток — открыты для всех предпринимателей.

По словам главы минвостокразвития, режимы ТОР и СВП — универсальные инструменты по отношению к любому бизнесу.

 — У нас сегодня около трети резидентов ТОРов и Свободного порта Владивосток — это малый и средний бизнес. Резидентами становятся индивидуальные предприниматели. Есть проекты на 4−5 млн рублей. Сейчас таких проектов десятки. Хорошо, что такая тенденция развивается. Пусть их будет сотни. Важно подчеркнуть, что новые инструменты развития — это и про малый бизнес тоже. Он сегодня использует эти механизмы, даже включая микробизнес. Порог резидентства в ТОР номинальный — 500 тыс рублей. Более того сейчас мы хотим внести поправку в закон, упразднить его, чтобы его не было вообще, — сказал Александр Галушка.

Преимущества ведения бизнеса в рамках режимов ТОР и Свободного порта Владивосток инвесторы и чиновники обсудят на площадках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 6—7 сентября.

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