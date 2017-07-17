Гройсман рассчитывает на принятие «плана Маршалла» для Украины

«Это очень хорошая идея. Мы ее отрабатывали еще в первом правительстве Яценюка с нашими европейскими партнерами, но каким-то образом это не состоялось, но я считаю, что это очень приемлемо. Европейская народная партия включила это в свои программные цели. Я бы хотел, чтобы она была реализована», — сказал он в эфире 112 канала.