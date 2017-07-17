Гройсман рассчитывает на принятие «плана Маршалла» для Украины
Гройсман считает хорошей идею «плана Маршалла» для Украины.
Гройсман считает хорошей идею «плана Маршалла» для Украины.
«Это очень хорошая идея. Мы ее отрабатывали еще в первом правительстве Яценюка с нашими европейскими партнерами, но
Как сообщал УНИАН, в конце марта 2017 года Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины — так называемого «Плана Маршалла для Украины».
Справка. План Маршалла в 1947 году разработал госсекретарь США Джордж Маршалл для оказания экономической помощи Европе после Второй мировой войны, одной из целей плана было противодействие распространению влияния СССР на страны Западной Европы — УНИАН).