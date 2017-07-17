Вячеслав Шпорт оценил возможности ТОСЭР «Николаевск»
Губернатор с рабочей поездкой побывал в Николаевском районе.
Губернатор с рабочей поездкой побывал в Николаевском районе.
Хабаровск, 17 июля, AmurMedia.
В рамках рабочей поездки в Николаевский район губернатор края оценил работы по строительству социальных объектов, а также возможности ТОСЭР «Николаевск». В городе ведется активное строительство жилья для социальных категорий граждан. Вячеслав Шпорт побывал на площадке, где возводится дом на 90 квартир. Сегодня на объекте завершают монтаж кровли. После ввода в эксплуатацию квартиры здесь получат
Губернатор также оценил реализацию региональной программы переселения граждан из аварийного жилого фонда. В ее рамках в
Губернатор также осмотрел площадку под строительство нового хирургического корпуса Центральной районной больницы. Новое здание заменит ветхую постройку, где сейчас располагается отделение.
По словам Вячеслава Шпорта, Николаевский район является одной из главных «точек роста» северных территорий края.
«Строительство социальных объектов, в первую очередь жилья, является важной составляющей для закрепления населения и привлечения новых кадров, решения вопросов демографии. Здесь появится современная районная больница, где жители смогут получит высокотехнологичную медицинскую помощь. Правительство края также выделяет средства на строительство дорожной инфраструктуры. Очень важно, что жители проявляют ответную инициативу на местах, участвуя в социальных проектах.
Основные перспективы развития района краевые власти связывают с территорией опережающего
Получив статус резидента, инвестор планирует развитие мощностей. Для этого будут построены цеха по производству консервов из натурального лосося и переработке отходов.