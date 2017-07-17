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05:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вячеслав Шпорт оценил возможности ТОСЭР «Николаевск»

Губернатор с рабочей поездкой побывал в Николаевском районе.

Хабаровск, 17 июля, AmurMedia.

В рамках рабочей поездки в Николаевский район губернатор края оценил работы по строительству социальных объектов, а также возможности ТОСЭР «Николаевск». В городе ведется активное строительство жилья для социальных категорий граждан. Вячеслав Шпорт побывал на площадке, где возводится дом на 90 квартир. Сегодня на объекте завершают монтаж кровли. После ввода в эксплуатацию квартиры здесь получат дети-сироты и погорельцы, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Губернатор также оценил реализацию региональной программы переселения граждан из аварийного жилого фонда. В ее рамках в Николаевске-на-Амуре завершается строительство шести малоэтажных домов общей площадью 5,57 тысяч квадратных метров. Новоселье здесь отпразднуют около 150 семей. Учитывая высокую готовность домов, Вячеслав Шпорт поручил ускорить работы и ввести их в эксплуатацию не 1 сентября, а на месяц раньше.

Губернатор также осмотрел площадку под строительство нового хирургического корпуса Центральной районной больницы. Новое здание заменит ветхую постройку, где сейчас располагается отделение.

По словам Вячеслава Шпорта, Николаевский район является одной из главных «точек роста» северных территорий края.

«Строительство социальных объектов, в первую очередь жилья, является важной составляющей для закрепления населения и привлечения новых кадров, решения вопросов демографии. Здесь появится современная районная больница, где жители смогут получит высокотехнологичную медицинскую помощь. Правительство края также выделяет средства на строительство дорожной инфраструктуры. Очень важно, что жители проявляют ответную инициативу на местах, участвуя в социальных проектах. Николаевск-на-Амуре активно включился в работу по созданию Территориальных общественных самоуправлений, поддерживает другие гражданские инициативы», — сказал глава региона.

Основные перспективы развития района краевые власти связывают с территорией опережающего социально-экономического развития «Николаевск». Уже есть восемь потенциальных резидентов, которые намерены реализовать ряд крупных перерабатывающих проектов. В их числе ООО «Восточный рыбоперерабатывающий комбинат», которое в поселке Чныррах построило завод по первичной переработке рыбы. Действующие мощности осмотрел губернатор Вячеслав Шпорт.

Получив статус резидента, инвестор планирует развитие мощностей. Для этого будут построены цеха по производству консервов из натурального лосося и переработке отходов.

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