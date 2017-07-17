Партию армейских внедорожников передали спецназу в Хабаровском крае
Партию новых армейских внедорожников на базе УАЗ-3163 «Пикап» получили соединения специального назначения ВВО, дислоцированные в Хабаровском крае.
Партию новых армейских внедорожников на базе УАЗ-3163 «Пикап» получили соединения специального назначения ВВО, дислоцированные в Хабаровском крае.
Отмечается, что автомобили повышенной проходимости оборудованы под установку вооружения и средств защиты от осколков, а также тентом со съемной накидкой в верхней части. Внедорожники могут одновременно оснащаться крупнокалиберным пулеметом «Корд» и 30-миллиметровым гранатометом «АТС-17».
«Военнослужащие в ближайшее время приступят к освоению новой техники, которая позволит увеличить мобильность подразделений специального назначения и эффективность выполнения задач по предназначению», — говорится в сообщении