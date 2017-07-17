Четыре человека выдвинулись на пост мэра Усолья-Сибирского в Иркутской области
Список кандидатов пополнился членами партии пенсионеров и ЛДПР, а также двумя самовыдвиженцами.
Список кандидатов пополнился членами партии пенсионеров и ЛДПР, а также двумя самовыдвиженцами.
Еще четыре кандидата подали документы для участия в выборах мэра
Владимир Етоев родился 5 августа 1953 года, окончил иркутский «политех» в 1976 году, Международную академию маркетинга и менеджмента (Москва) в 1995 году и Российскую правовую академию в 1998 году. Проживает в
«Вадим Кучаров родился 22 января 1970 года, окончил Иркутский медицинский институт в 1994 году. Живет в Усолье-Сибирском», — указано в документах Избиркома.
Роман Полинкевич родился 1 августа 1961 года, окончил Иркутский государственный педагогический институт в 1995 году. Работает заведующим детским садом № 21, живет в
Николай Швецоы родился 3 июня 1991 года, окончил профессиональный лицей № 29 в 2010 году. Работает в менеджером по продажам в компании «ЭлитЛайн», зарегистрирован в селе Макарово Киренского района.
Напомним, выборы мэра