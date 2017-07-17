Четыре человека выдвинулись на пост мэра Усолья-Сибирского в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Еще четыре кандидата подали документы для участия в выборах мэра Усолья-Сибирского. По информации, размещенной на сайте Избирательной комиссии Иркутской области, за кресло мэра намерены бороться кандидат от «Российской партии пенсионеров за справедливость», преподаватель Русско-азиатского экономико-правового колледжа Владимир Етоев, член ЛДПР, депутат Думы Усолья-Сибирского Вадим Кучаров, его коллега, самовыдвиженец Роман Полинкевич и менеджер по продажам Николай Швецов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Владимир Етоев родился 5 августа 1953 года, окончил иркутский «политех» в 1976 году, Международную академию маркетинга и менеджмента (Москва) в 1995 году и Российскую правовую академию в 1998 году. Проживает в Усолье-Сибирском.

«Вадим Кучаров родился 22 января 1970 года, окончил Иркутский медицинский институт в 1994 году. Живет в Усолье-Сибирском», — указано в документах Избиркома.

Роман Полинкевич родился 1 августа 1961 года, окончил Иркутский государственный педагогический институт в 1995 году. Работает заведующим детским садом № 21, живет в Усолье-Сибирском.

Николай Швецоы родился 3 июня 1991 года, окончил профессиональный лицей № 29 в 2010 году. Работает в менеджером по продажам в компании «ЭлитЛайн», зарегистрирован в селе Макарово Киренского района.