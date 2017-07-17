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06:39 (мск), источник: РИА Новости

В Белом доме рассказали, при каком условии США вернут дипсобственность РФ

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США не намерены возвращать дипломатическую собственность России без получения «чего-то взамен», сообщил РИА Новости высокопоставленный чиновник в Белом доме.

Источник: Reuters
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Так собеседник агентства ответил на вопрос о том, какую позицию занимает новая администрация США по данной проблеме.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

В понедельник в Вашингтоне должен состояться второй раунд консультаций замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона. Последние консультации, запланированные на 23 июня в Санкт-Петербурге, были отменены. Как тогда заявил Рябков, после решения Вашингтона о расширении антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины «обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога».

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Главным вопросом на переговорах станет тема российской дипсобственности в США. От данного раунда консультаций зависит возможное принятие Москвой ответных мер. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

Ранее заместителя помощника президента США Себастьян Горка заявил, что в Белом доме рассматривают возможность возврата российской дипломатической собственности, чтобы «дать шанс сотрудничеству». В качестве примера направления для успешного сотрудничества Горка привел ситуацию в Сирии.

Комментарии
5
Анатолий Лысенко-Шариков
Ещё и условия ставят?Дожились!
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Александр Моисеев
Рейдерский захват это и ничто иное. В своё время США плакались о захвате посольства в Тегеране, а теперь сами этим занимаются. А ведь дипсобственность неприкосновенна!
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Дмитрий Новороссийск
Отвечать зеркально нужно было сразу. Тогда и было бы чем обмениваться. Но думаю ещё поезд не ушёл.
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