В Белом доме рассказали, при каком условии США вернут дипсобственность РФ

Источник: Reuters

Читайте также В Кремле прокомментировали скандал с российской дипсобственностью в США

Так собеседник агентства ответил на вопрос о том, какую позицию занимает новая администрация США по данной проблеме.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

В понедельник в Вашингтоне должен состояться второй раунд консультаций замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона. Последние консультации, запланированные на 23 июня в Санкт-Петербурге, были отменены. Как тогда заявил Рябков, после решения Вашингтона о расширении антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины «обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога».

Читайте также Захарова рассказала об отказе США выдать визы российским дипломатам

Главным вопросом на переговорах станет тема российской дипсобственности в США. От данного раунда консультаций зависит возможное принятие Москвой ответных мер. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.