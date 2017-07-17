Москва будет отслеживать сентябрьские выборы во Владивостоке
Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Сопчук.
Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Сопчук.
XXXII внеочередная региональная конференция «Единой России» прошла накануне на острове Русском, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Кандидаты были определены по результатам предварительных голосований 28 мая на всех восьми территориях региона. В результате список кандидатов на выборы во Владивостоке содержит много новых имен. В общую часть списка вошли известные в городе люди: первый замсекретаря партии Андрей Брик, председатель Федерации профсоюзов края Владимир Исаков и председатель думы города Елена Новицкая. Она же возглавит единый список кандидатов на выборах 10 сентября.
Конференция стала заключительным этапом подготовки партии к предвыборной кампании 2017 года, основную роль в которой занимает столица Приморского края. Как отметил гость партийного мероприятия — руководитель Межрегионального координационного совета «Единой России», депутат Госдумы Сергей Сопчук — к выборам во Владивостоке приковано пристальное внимание:
«Генеральный совет (партии “Единая Россия” — прим. ред.) очень внимательно относится к избирательной кампании во Владивостоке. Нам очень важно, чтобы она прошла в конкурентной среде, открыто, легитимно, и кандидаты, которых мы сегодня выдвинули, показали достойный результат», — сказал Сопчук.
В ходе конференции были также приняты предвыборные программы ЕР. В восемь программных документов (по количеству выборных территорий) вошли задачи и проблемы, которые «Единая Россия» будет последовательно решать.