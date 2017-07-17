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09:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В понедельник Порошенко откроет новый КПП на границе с Молдовой

По информации пресс-служба правительства Молдовы, открытие совместного КПП на молдавско-украинской границе пройдет в контексте реализации достигнутых ранее договоренностей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В понедельник, 17 июля, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филипп примут участие в церемонии открытия совместного контрольно-пропускного пункта «Кучурганы-Первомайск» на центральном участке молдавско-украинской границы, передает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу правительства Молдовы.

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«Открытие совместного КПП на молдавско-украинской границе пройдет в контексте реализации достигнутых ранее договоренностей между правительствами Республики Молдова и Украины», — говорится в сообщении.

Решение об открытии совместных пунктов контроля на молдавско-украинской границе было принято во время встречи в Киеве в феврале нынешнего года премьер-министров Молдавии и Украины Павла Филиппа и Владимира Гройсмана.

В настоящее время на молдавско-украинской границе действуют еще четыре совместных КПП: «Бричаны-Росошаны», «Крива-Мамалыга», «Ларга-Кельменцы» и «Джурджулешты-Рени».

Ранее президент Молдовы Игорь Додон выступил за пересмотр соглашения об ассоциации с Европейским союзом, а также не исключил членства своей страны в Евразийском экономическом союзе.

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