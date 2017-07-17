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07:45 (мск), источник: Восток Медиа

«Дальневосточный гектар» расширит границы

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в законопроект.

Источник: Восток Медиа

Депутаты Государственной думы одобрили законопроект о расширении территории под выдачу «дальневосточных гектаров» в первом чтении. Поправки позволят государству выдать земельные участки в Приморье по тем заявкам, рассмотрение которых было приостановлено, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на администрацию Приморья.

Одобренный законопроект расширяет круг территорий, на которых могут предоставляться участки по программе «дальневосточного гектара». К таким относятся охотничьи угодья, если на них нет объектов или проектов объектов охотничьей инфраструктуры, а также защитные леса.

Если владелец гектара прерывает договор безвозмездного пользования досрочно или не продлевает его, то он обязан обеспечить мероприятия по восстановлению леса. Если договор расторгнут из-за нарушения правил эксплуатации участка, то гражданин должен провести рекультивацию земель.

Также в законопроект вводится норма, регулирующая спорные случаи. Например, если земельный участок ограничивает доступ к другим или пересекает границы посторонних территорий, то с согласия гражданина границы участка могут быть скорректированы или ему будет предоставлено на выбор другое месторасположение участка. Для групп смежных участков, в которых доступ к одному лежит через другой, предусмотрен публичный сервитут.

Нижняя палата парламента также рассмотрела ещё одну поправку в законопроекте, которая разрешает предоставление земельных участков на территории защитных лесов. Данная мера ещё больше расширит площадь свободных для предоставления россиянам земель — более чем на 400 тысяч гектаров.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Приморье вошло в тройку лидеров по выдаче «дальневосточного гектара». Обладателями земельных участков стали 4000 человек, а 2500 уже получили их в пользование.

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