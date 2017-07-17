Губернатор проверил готовность кампуса ДВФУ к проведению Восточного экономического форума. Видеорепортаж Дениса Ивлева

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/TyknHcr4XXs?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Уже в первых числах сентября набережная кампуса университета будет полна гостей Восточного экономического форума, и сегодня, чтобы достойно их встретить, первые лица города и края лично проверяют ход стройки, еще раз детально изучают территорию и обсуждают новые задумки.

Основные идеи озвучили на большом совещании. В этом году решено поставить в бухту Аякс парусники «Паллада» и «Надежда».

Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Выставить их на рейде. Возить туда экскурсии. И можно было бы делать там небольшие секции, например».

Сам кампус в ближайшие 7 недель ждут большие перемены. Идет ремонт во всех гостиничных номерах университета. Гостей ждет качественный прием. Позаботятся об этом в том числе и волонтеры со всего Дальнего Востока. Чтобы накормить всех приезжих, на площадке форума разместится сразу 35 точек общепита. Изменения ждут не только университетский кампус. Сам Владивосток тоже качественно преобразится. К началу ВЭФа должны полностью убрать рельсы и постелить асфальт на главной улице города. Поработают и над внешним видом гостевых маршрутов.

Константин Межонов, исполняющий обязанности главы Владивостока: «Идут работы по Столетию. Покраска леерных ограждений. Составлены планы, графики по покосам и озеленению».