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08:14 (мск), источник: Вести Приморье

Губернатор проверил готовность кампуса ДВФУ к проведению Восточного экономического форума. Видеорепортаж Дениса Ивлева

Владимир Миклушевский проверил готовность кампуса Дальневосточного федерального университета к проведению третьего Восточного экономического форума. До него осталось всего два месяца, поэтому на площадках уже активно идут строительные и ремонтные работы. По словам главы региона, событие должно пройти на максимально высоком уровне. Именно поэтому весь процесс подготовки он держит под личным контролем.

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Уже в первых числах сентября набережная кампуса университета будет полна гостей Восточного экономического форума, и сегодня, чтобы достойно их встретить, первые лица города и края лично проверяют ход стройки, еще раз детально изучают территорию и обсуждают новые задумки.

Основные идеи озвучили на большом совещании. В этом году решено поставить в бухту Аякс парусники «Паллада» и «Надежда».

Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Выставить их на рейде. Возить туда экскурсии. И можно было бы делать там небольшие секции, например».

Сам кампус в ближайшие 7 недель ждут большие перемены. Идет ремонт во всех гостиничных номерах университета. Гостей ждет качественный прием. Позаботятся об этом в том числе и волонтеры со всего Дальнего Востока. Чтобы накормить всех приезжих, на площадке форума разместится сразу 35 точек общепита. Изменения ждут не только университетский кампус. Сам Владивосток тоже качественно преобразится. К началу ВЭФа должны полностью убрать рельсы и постелить асфальт на главной улице города. Поработают и над внешним видом гостевых маршрутов.

Константин Межонов, исполняющий обязанности главы Владивостока: «Идут работы по Столетию. Покраска леерных ограждений. Составлены планы, графики по покосам и озеленению».

К слову, на встрече были все те, кто так или иначе обеспечивает проведение форума. Владимир Миклушевский поручил каждому присутствующему отнестись к мероприятию с особым вниманием, чтобы третий Восточный экономический форум прошел на максимально высоком уровне.

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