Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзона разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
10 трагических и странных смертей во время секса
Рамзан Кадыров пообещал «перевернуть весь мир» в интервью HBO
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как 47-летняя Дженнифер Лопес выглядит на пляже (фото)
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
Эксперт назвал 3 причины, почему РФ не сможет построить авианосец
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12«Мать Ганга»
08:20 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Толоконский: «Допускаю, что депутаты отменят закон о повышении зарплаты»

При этом губернатор заявил, что не намерен противопоставлять свою позицию.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский допустил вариант, при котором депутаты Заксобрания отменят закон о повышении своих зарплат. Принятие документа вызвало широкий общественный резонанс.

«Я не считаю правильным публично сейчас противопоставлять свою позицию позиции Законодательного Собрания, депутатам. Но вполне допускаю, что депутаты, почувствовав такую реакцию, такое отношение, примут решение вообще эту норму сейчас исключить из закона и его отменить», — сказал Толоконский «Первому каналу».

Ранее губернатор признавался, что зарплата госслужащих в Красноярском крае — одна из самых низких по России. По словам главы региона, «аргументы для роста зарплаты, безусловно, есть».

История началась после выхода в эфир программы «Новое утро» на ТВК, где ведущий Александр Смол иронично поздравил Заксобрание с повышением зарплаты в два раза — до 200 тысяч рублей. Выпуск передачи мгновенно получил огромную популярность в Сети, а новость о росте зарплат «взорвала» общественность.

Свои комментарии по ситуации дали представители «Единой России», заявившие о «техническом» росте, и члены Совета Федерации, отметившие, что депутаты должны зарабатывать «гораздо больше» врачей и учителей. Позже стало известно, что проверку нашумевшего законопроекта проведет прокуратура — личное указание дал глава ведомства Михаил Савчин. Несколько депутатов заявили, что не знали, за что голосуют, а Александр Глисков ради доказательства своей правоты даже прошел тест на полиграфе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Красноярске закрыли подпольный цех по производству и переделке оружия
Израиль выступил против соглашения РФ и США о перемирии в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
В Абхазии задержан второй подозреваемый в убийстве туриста из РФ
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
СМИ: Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в выходные
Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения
Скончался американский режиссер Джордж Ромеро
Спорт
«Краснодар» победил «Рубин» в матче чемпионата России Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 года
Авто
Автомобили террористов: фото из Мосула Опубликованы фотографии автомобилей, которые планировали использовать террористы запрещенной в России организации ИГИЛ в Ираке
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь