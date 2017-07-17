Толоконский: «Допускаю, что депутаты отменят закон о повышении зарплаты»

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский допустил вариант, при котором депутаты Заксобрания отменят закон о повышении своих зарплат. Принятие документа вызвало широкий общественный резонанс.

«Я не считаю правильным публично сейчас противопоставлять свою позицию позиции Законодательного Собрания, депутатам. Но вполне допускаю, что депутаты, почувствовав такую реакцию, такое отношение, примут решение вообще эту норму сейчас исключить из закона и его отменить», — сказал Толоконский «Первому каналу».

Ранее губернатор признавался, что зарплата госслужащих в Красноярском крае — одна из самых низких по России. По словам главы региона, «аргументы для роста зарплаты, безусловно, есть».

История началась после выхода в эфир программы «Новое утро» на ТВК, где ведущий Александр Смол иронично поздравил Заксобрание с повышением зарплаты в два раза — до 200 тысяч рублей. Выпуск передачи мгновенно получил огромную популярность в Сети, а новость о росте зарплат «взорвала» общественность.

Свои комментарии по ситуации дали представители «Единой России», заявившие о «техническом» росте, и члены Совета Федерации, отметившие, что депутаты должны зарабатывать «гораздо больше» врачей и учителей. Позже стало известно, что проверку нашумевшего законопроекта проведет прокуратура — личное указание дал глава ведомства Михаил Савчин. Несколько депутатов заявили, что не знали, за что голосуют, а Александр Глисков ради доказательства своей правоты даже прошел тест на полиграфе.