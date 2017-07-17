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08:41 (мск), источник: VLADNEWS

Депутат ГД предлагает создать кодекс развития Дальнего Востока

С 2014 года специально для ДФО разработано и утверждено 17 новых ФЗ.

Источник: VLADNEWS

Нормативно-правовые акты необходимо объединить в так называемый кодекс развития Дальнего Востока. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

— Напрашивается вопрос о принятии кодекса развития Дальнего Востока. Весь кодекс законов сюда по направлениям, может быть, и стоит ввести, — сказал Харитонов. По его словам, «сегодня сформировано молодое министерство, молодые люди там собраны, которые, кстати говоря, энергично работают. “Получается — не получается” — многое зависит на местах: от губернаторов, от депутатского корпуса и многого другого», — считает депутат.

С 2014 года специально для ДФО разработано и утверждено 17 новых федеральных законов. Сейчас на различных этапах проработки и принятия находятся еще 16 законопроектов.

— Притом это такие сложные, в полном смысле новаторские законы, как закон о территориях опережающего развития, свободном порте Владивосток, дальневосточном гектаре, снижении цен на электроэнергию, электронной визе для иностранцев, прибывающих на Дальний Восток. Подчеркну: все эти законы работают. За ними конкретные дела и результаты, — сказал минвостока Александр Галушка.

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