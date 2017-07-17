Депутат ГД предлагает создать кодекс развития Дальнего Востока
С 2014 года специально для ДФО разработано и утверждено 17 новых ФЗ.
С 2014 года специально для ДФО разработано и утверждено 17 новых ФЗ.
— Напрашивается вопрос о принятии кодекса развития Дальнего Востока. Весь кодекс законов сюда по направлениям, может быть, и стоит ввести, — сказал Харитонов. По его словам, «сегодня сформировано молодое министерство, молодые люди там собраны, которые, кстати говоря, энергично работают. “Получается — не получается” — многое зависит на местах: от губернаторов, от депутатского корпуса и многого другого», — считает депутат.
С 2014 года специально для ДФО разработано и утверждено 17 новых федеральных законов. Сейчас на различных этапах проработки и принятия находятся еще 16 законопроектов.
— Притом это такие сложные, в полном смысле новаторские законы, как закон о территориях опережающего развития, свободном порте Владивосток, дальневосточном гектаре, снижении цен на электроэнергию, электронной визе для иностранцев, прибывающих на Дальний Восток. Подчеркну: все эти законы работают. За ними конкретные дела и результаты, — сказал минвостока Александр Галушка.