Депутат ГД предлагает создать кодекс развития Дальнего Востока

Источник: VLADNEWS

Нормативно-правовые акты необходимо объединить в так называемый кодекс развития Дальнего Востока. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

— Напрашивается вопрос о принятии кодекса развития Дальнего Востока. Весь кодекс законов сюда по направлениям, может быть, и стоит ввести, — сказал Харитонов. По его словам, «сегодня сформировано молодое министерство, молодые люди там собраны, которые, кстати говоря, энергично работают. “Получается — не получается” — многое зависит на местах: от губернаторов, от депутатского корпуса и многого другого», — считает депутат.

С 2014 года специально для ДФО разработано и утверждено 17 новых федеральных законов. Сейчас на различных этапах проработки и принятия находятся еще 16 законопроектов.