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08:55 (мск), источник: Volga News

В Москве состоится встреча Михаила Бабича с руководством АвтоВАЗа

В понедельник, 17 июля, в Москве полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич проведет рабочую встречу с президентом ПАО «АвтоВАЗ» Николя Мором и председателем совета директоров предприятия Сергеем Скворцовым, сообщает пресс-служба полпреда.

Стороны обсудят перспективы развития завода и расширение взаимодействия с отечественными поставщиками. Одна из основных задач для ПАО «АвтоВАЗ» в современных экономических условиях — максимальное использование возможностей российских поставщиков автокомпонентов для повышения уровня локализации автомобилей и сохранение компетенций по разработке новых моделей. В целях выполнения этой задачи создана совместная рабочая группа с участием представителей автогиганта, аппарата полномочного представителя, правительства Самарской области, регионального кластера автомобильной промышленности, предприятий-поставщиков автокомпонентов.

Результатом ее деятельности является разработанная «дорожная карта» по использованию потенциала предприятий Самарской области при локализации производства автомобилей, в которую вошли 62 поставщика.

Задача аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО — наладить эффективную систему взаимодействия между ПАО «АвтоВАЗ» и поставщиками.

На встрече в Москве планируется обсуждение результатов деятельности рабочей группы и дальнейших шагов по продолжению начатой работы.

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