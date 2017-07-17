Правительство намерено реформировать 10 министерств

«Я думаю, мы когда-то в определенный период времени начали этим злоупотреблять. Я считаю, что Украину должны строить украинцы. Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые являются известными. Но по большому счету мы должны построить свой собственный дом самостоятельно и это очень важно. Да, мы будем ошибаться, так мы можем что-то сделать не так, как это делали другие страны, но я глубоко убежден, что все, что мы должны сделать, мы должны пропустить через свое сердце — тогда мы будем это ценить», — заявил премьер.