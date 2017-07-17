Правительство намерено реформировать 10 министерств
Гройсман заявил о необходимости привлечения украинских специалистов в госуправление.
Гройсман заявил о необходимости привлечения украинских специалистов в госуправление.
Правительство намерено реформировать 10 действующих министерств. Об этом заявил
Гройсман также заявил о необходимости привлечения украинских специалистов в госуправление, назвав тенденцию привлечения иностранных специалистов «злоупотреблением».
«Я думаю, мы
При этом он подчеркнул, что в каждой стране есть свой уникальный опыт и в Украине должен быть свой — «очень важно, что за эти три года мы начали накапливать свой собственный опыт».
Отметим, в нынешнем составе Кабинета министров Украины функционирует 18 отраслевых министерств.