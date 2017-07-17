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09:31 (мск), источник: Капитал

Правительство намерено реформировать 10 министерств

Гройсман заявил о необходимости привлечения украинских специалистов в госуправление.

Источник: Капитал

Правительство намерено реформировать 10 действующих министерств. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире канала 112 Украина в воскресенье, 16 июля. При этом он уточнил, что в этих ведомствах будет осуществлено полностью переформатирование структуры.

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Гройсман также заявил о необходимости привлечения украинских специалистов в госуправление, назвав тенденцию привлечения иностранных специалистов «злоупотреблением».

«Я думаю, мы когда-то в определенный период времени начали этим злоупотреблять. Я считаю, что Украину должны строить украинцы. Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые являются известными. Но по большому счету мы должны построить свой собственный дом самостоятельно и это очень важно. Да, мы будем ошибаться, так мы можем что-то сделать не так, как это делали другие страны, но я глубоко убежден, что все, что мы должны сделать, мы должны пропустить через свое сердце — тогда мы будем это ценить», — заявил премьер.

При этом он подчеркнул, что в каждой стране есть свой уникальный опыт и в Украине должен быть свой — «очень важно, что за эти три года мы начали накапливать свой собственный опыт».

Отметим, в нынешнем составе Кабинета министров Украины функционирует 18 отраслевых министерств.

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